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12.06.2021 (09:30)

В Ивановской области военнослужащие ЗВО применили ОТРК «Искандер-М» для уничтожения командного пункта

В Ивановской области с военнослужащими отдельной ракетной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа прошли специальные занятия по управлению ракетными ударами в ходе которых были проведены электронные пуски оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-М» для уничтожения командного пункта условного противника.

В ходе практической части занятия расчеты ОТРК «Искандер-М» совершили 30 километровый марш в незнакомый район. В ходе марша военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолели зараженные участки местности.

По прибытии на место проведения специальных занятий расчеты организовали маскировку ракетных комплексов, выполнили нормативы по развертыванию оперативно-тактических комплексов, установили устойчивую связь, провели учебные (электронные) пуски ракет.

         По результатам проведения электронных пусков военнослужащим удалость попасть в цель, обозначенную как командный пункт условного противника, а действия расчётов отдельной ракетной бригады гвардейской танковой армии были оценены на «отлично». Всего в специальных занятиях было задействовано более 150 военнослужащих и порядка 40 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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