12.06.2021 (08:45)

В рамках гастрольного тура «Я служу России» Алексей Хворостян выступил для военнослужащих и жителей Ульяновского гарнизона

В рамках гастрольного тура «Я служу России» известный исполнитель песен Алексей Хворостян выступил для военнослужащих Ульяновского гарнизона и жителей города.

Концерт состоялся в Губернаторском доме культуры города Ульяновска. Зрителями стали военнослужащие учебного центра войск связи Центрального военного округа, представители воздушно-десантных войск, юнармейцы, кадеты и жители города.

Выступление автора-исполнителя проводилось в рамках серии концертов в Самарской и Саратовской областях, а также в Пензе, Рязани и Туле. Большой гастрольный тур артиста реализуется благодаря совместным усилиям Министерства обороны Российской Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Вход на концерт был бесплатный. С полным графиком выступлений можно ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны.

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