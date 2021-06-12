12.06.2021 (08:30)

В Пензенской области спустя 76 лет вручили удостоверение к ордену Красной Звезды сыну фронтовика

Заместитель военного комиссара Пензенской области полковник Сергей Рязанцев вручил удостоверение к ордену Красной Звезды сыну участника Великой Отечественной войны Батяева Василия Максимовича, к которому он был представлен в 1945 году.

Красноармеец в годы войны проходил службу в должности понтонера 61 отдельного понтонно-мостового батальона. Василий Батяев в ледяной воде забивал сваи в течение 16 часов во время строительства 140 метрового моста через реку Одер под артиллерийским огнем и налетом авиации противника. Проявил беспрецедентное мужество и стойкость. Это позволило войскам на 11 часов раньше форсировать водную преграду.

Церемония передачи удостоверения к высокой награде состоялась на родине героя - в селе Большие Луки Вадинского района Пензенской области, у памятника участникам Великой Отечественной войны. Его передали сыну красноармейца - Николаю Батяеву.

Военные комиссариаты Центрального военного округа продолжают поиск героев, которым по тем или иным причинам не были вручены заслуженные награды. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает центральный архив Минобороны России.

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