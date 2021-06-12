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12.06.2021 (08:15)

Более 2,5 тыс. юнармейцев приняли участие в военно-патриотических мероприятияхна территории танковой армии ЗВО

На территории субъектов Российской Федерации в зоне ответственности гвардейской танковой армии Западного военного округа более 2,5 тыс. юнармейцев приняли участие в проведении около 50 военно-патриотических мероприятий с начала текущего года.

В ходе различных акций и занятий ребята проходят расширенный курс начальной военной подготовки, принимают участие в военно-спортивных соревнованиях и состязаниях по армейскому рукопашному бою.

Помимо этого, молодые люди выполняют упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия.

Всего в летнем сезоне текущего года на территории субъектов Российской Федерации, входящих в зону ответственности танковой армии ЗВО, для юнармейцев и воспитанников военно-патриотических клубов запланировано проведение более 40 мероприятий.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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