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12.06.2021 (08:00)

Продолжается учебный поход воспитанников Владивостокского филиала НВМУ на боевом корабле Тихоокеанского флота

Около 60 учащихся Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, окончивших 10-й класс, продолжают проходить учебную морскую практику на большом десантном корабле ТОФ «Ослябя». Для оказания помощи преподавателям НВМУ в обучении юных моряков на корабль прикомандированы 10 курсантов 4 курса Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова. Также на корабле стажируются курсанты-морские пехотинцы Дальневосточного высшего военного общевойскового командного училища.

БДК с курсантами и нахимовцами на борту уже побывал в порту Корсаков на Сахалине. Для участников похода Владивостока там была организована программа, в ходе которой они познакомились с историей округа и его культурным наследием. В частности нахимовцы отдали дань памяти советским военным морякам, павшим в августе 1945 года при освобождении Корсакова от японских милитаристов и возложили венки к обелиску на центральной площади города. Далее гости посетили Корсаковский историко-краеведческий музей.

Сегодня БДК «Ослябя» прибыл на рейд Южно-Сахалинска, где для участников морской практики подготовлена обширная культурная программа.

За время стажировки юные моряки изучат корабельную организацию, примут участие в занятиях по кораблевождению, получат возможность испытать себя в качестве дублёров вахтенного офицера.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Военное образование , Среднее образование
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