Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.06.2021 (05:00)

Праздничные мероприятия, посвященные Дню России с участием военнослужащих ВВО, проходят в Забайкалье

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на территории Забайкальского края, проходят праздничные мероприятия посвященные Дню России.

В ходе утренних построений командиры всех степеней поздравили личный состав с праздником.

На территории воинских частей организованы культурно-досуговые мероприятия. Так, в ряде соединений проходят праздничные концерты с участием командования, военнослужащих, членов их семей, юнармейцев и ветеранов военной службы.

Также, в рамках праздничного дня военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, организован показ военно-патриотических фильмов из серии «100 лучших фильмов о России».

Помимо этого, личный состав участвует в спортивных мероприятиях. В столовых для военнослужащих разработано праздничное меню.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Агитационно-пропагандистская акция «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» с участием военнослужащих ВВО состоялась в Чите
В Хабаровске завершился краевой этап спартакиады молодежи России допризывного возраста
Очередная группа курсантов военно-учетной специальности «Водитель-парашютист» выполнила парашютные прыжки
В Калининградской области юнармейцы на целую неделю смогли почувствовать себя настоящими военнослужащими

Метки:
Восточный военный округ , Праздники , Социальное развитие
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false