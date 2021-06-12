12.06.2021 (05:00)
Праздничные мероприятия, посвященные Дню России с участием военнослужащих ВВО, проходят в Забайкалье
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на территории Забайкальского края, проходят праздничные мероприятия посвященные Дню России.
В ходе утренних построений командиры всех степеней поздравили личный состав с праздником.
На территории воинских частей организованы культурно-досуговые мероприятия. Так, в ряде соединений проходят праздничные концерты с участием командования, военнослужащих, членов их семей, юнармейцев и ветеранов военной службы.
Также, в рамках праздничного дня военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, организован показ военно-патриотических фильмов из серии «100 лучших фильмов о России».
Помимо этого, личный состав участвует в спортивных мероприятиях. В столовых для военнослужащих разработано праздничное меню.