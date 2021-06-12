12.06.2021 (04:00)

Агитационно-пропагандистская акция «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» с участием военнослужащих ВВО состоялась в Чите



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Поезд Победы «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» прибыл в Читу

В столице Забайкальского края – городе Чита с участием военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) состоялась агитационно-пропагандистская акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» в рамках работы тематического «Поезда Победы» Министерства обороны России.

На железнодорожной станции Чита-2 гостей встретили традиционными - хлебом и солью.Торжественный митинг по случаю прибытия поезда открыли начальник эшелона - полковник Игорь Сокол, а также представители краевой и городской администрации.

Гости акции осмотрели экспонаты передвижной выставки. В 17-ти тематических вагонах жители города смогли ознакомиться с интерактивными выставками и экспонатами, отображающими героические страницы истории России, новейшие достижения Вооруженных Сил Российской Федерации, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии.

Большой интерес у читинцев и гостей города вызвали образцы современной военной техники – бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ», а также военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики – бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера».

Всего, в акции приняли участие свыше 1 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей, дислоцированных в Забайкальском крае.

Масштабная всероссийская военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав следует через всю страну и совершает остановки в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

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