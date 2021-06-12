12.06.2021 (03:00)

В Хабаровске завершился краевой этап спартакиады молодежи России допризывного возраста

В Хабаровске завершился краевой этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста. В спартакиаде приняли участие команды городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также Бикинского Нанайского и Хабаровского муниципальных районов.

Соревнования состояли из 2х блоков: 1-й блок - военная подготовка, в которую входит строевая подготовка и сборка-разборка автомата Калашникова, и 2-й блок физическая подготовка, в которую входит выполнение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Ровно 90 лет назад был разработан комплекс ГТО, поэтому 2021 год объявлен годом ГТО. Комплекс ГТО полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровления нации.

Торжественная церемония открытия спартакиады проводилась на территории войсковой части Восточного военного округа в Хабаровске. С приветствием и напутственными словами перед участниками соревнований выступили: - директор Центра спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края Шульга Вадим Александрович, ветеран боевых действий Коломиец Владимир Иванович, представители командования соединения округа.

Участникам спартакиады свое мастерство продемонстрировали рота почетного караула Восточного военного округа, военнослужащие разведывательного подразделения и духовой оркестр войсковой части.

Здесь же на территории войсковой части проведены соревнования по военной подготовке. В течении последующих 2-х дней участники соревновались на спортивных объектах г. Хабаровска.

По итогам 3-х дней соревнований первое место и путевку на Всероссийский этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста завоевала команда краевой столицы. 2-е место команда Бикинского района, 3-место - команда Хабаровского района. В личном зачете лучшие результаты показали: - 1 место Докукин Денис (г. Хабаровск), 2 место Крылов Роман (Бикинский район), 3 место Данилов Иван (г. Хабаровск).

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