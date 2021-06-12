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12.06.2021 (01:10)

В соединения Сухопутных войск продолжается поставка современных танков

Современные танки продолжают поступать в соединения Сухопутных войск. Предприятия-изготовители передадут в подразделения Минобороны России танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.

В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Минобороны России современные и модернизированные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

В войска поступят более 90 современных танков Т-72Б3, Т-72Б3М, порядка 80 единиц Т-80БВМ, с газотурбинной силовой установкой, партия танков Т-90М «Прорыв».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Танки , ОПК
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