12.06.2021 (01:10)

В соединения Сухопутных войск продолжается поставка современных танков

Современные танки продолжают поступать в соединения Сухопутных войск. Предприятия-изготовители передадут в подразделения Минобороны России танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.

В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Минобороны России современные и модернизированные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

В войска поступят более 90 современных танков Т-72Б3, Т-72Б3М, порядка 80 единиц Т-80БВМ, с газотурбинной силовой установкой, партия танков Т-90М «Прорыв».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице