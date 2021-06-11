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11.06.2021 (21:05)

Военнослужащие инженерных войск ВС РФ вернулись в Россию из Республики Сербия после завершения совместного учения

Военнослужащие инженерных войск ВС РФ вернулись в Россию из Республики Сербия после завершения совместного учения.

В ходе учения российские и сербские военнослужащие отработали вопросы взаимодействия при выполнении задач инженерного обеспечения.

Также, в ходе учения российские военнослужащие провели консультации и передали накопленный опыт, приобретенный инженерными войсками Российской Федерации в ходе решения задач инженерного обеспечения, как в России, так и за её пределами.

Учение проходило с 26 мая по 11 июня.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Учения , Инженерные войска
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