11.06.2021 (21:05)
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ вернулись в Россию из Республики Сербия после завершения совместного учения
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ вернулись в Россию из Республики Сербия после завершения совместного учения.
В ходе учения российские и сербские военнослужащие отработали вопросы взаимодействия при выполнении задач инженерного обеспечения.
Также, в ходе учения российские военнослужащие провели консультации и передали накопленный опыт, приобретенный инженерными войсками Российской Федерации в ходе решения задач инженерного обеспечения, как в России, так и за её пределами.
Учение проходило с 26 мая по 11 июня.
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