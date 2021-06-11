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11.06.2021 (23:15)

В Калининградской области юнармейцы на целую неделю смогли почувствовать себя настоящими военнослужащими

Фото Видео

В воинских частях армейского корпуса Балтийского флота проходят сборы с юнармейцами. Во время сборов ребята по-настоящему окунулись в армейскую жизнь и на протяжении недели живут по армейскому режиму.

Ежедневно школьники средних и старших классов осваивают общую программу по огневой, строевой, тактической, медицинской и физической подготовке. Также военнослужащие знакомят ребят с образцами современной военной техники, а также показывают быт солдат в подразделениях.

Помимо этого, юные патриоты тренируют навыки спортивного ориентирования, отрабатывают тактику ведения боя со стрелковым оружием, преодолевают полосу препятствий. 

Всего в мероприятиях участвует более 300 школьников из Калининграда, Советска, Гусева и других городов области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Военные сборы , Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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