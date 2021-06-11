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11.06.2021 (23:00)

Подразделения МТО на учениях в Калининградской области обеспечат дозаправку топливом боевых машин в полевых условиях

В ходе проведения учений в летнем периоде обучения на полигонах Калининградской области с вновь сформированными мотострелковым соединением и другими воинскими частями армейского корпуса Балтийского флота отдельный батальон материального обеспечения вывезет в позиционные районы свыше 1000 тонн горючего, более 25 тонн продовольствия и около 200 тонн материальных средств.

С 1 июня и до конца летнего периода обучения, включая все запланированные учения на полигонах Калининградской области, подразделения материально-технического обеспечения проведут дозаправку техники, в том числе боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А, самоходных артиллерийских установок «Мста-с», танков Т-72Б3 и автомобилей обеспечения. Для этих целей задействованы автомобильные средства заправки и транспортировки горючего.

Кроме того, подразделения МТО отрабатывают вводную задачу по уничтожению запасов материальных средств и их восполнению.

В ходе учения задействовано около 1 тысячи военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Балтийский флот , Западный военный округ , Боевая подготовка
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