11.06.2021 (22:45)

Внедрение технологий искусственного интеллекта обсудят эксперты на полях МВТФ «АРМИЯ-2021»

В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» состоится заседание круглого стола, посвященного перспективам развития и внедрения технологий искусственного интеллекта военного назначения.

Участники мероприятия обсудят нормативно-правовое и нормативно-техническое обеспечение технологий искусственного интеллекта военного назначения, основные направления их развития и перспективные области применения в интересах Минобороны России.

Представители научно-технического сообщества обменяются информацией о новых научно-технических разработках, а также выработают единые подходы по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта военного назначения.

Также эксперты обсудят вопросы программного и аппаратного обеспечения технологий искусственного интеллекта военного назначения, рассмотрят научно-технические достижения, имеющие перспективы использования в современных и перспективных образцах ВВСТ.

К участию в мероприятии приглашены специалисты органов военного управления, образовательных и научно-исследовательских организаций Минобороны России, представители оборонно-промышленного комплекса, Российской академии наук и Фонда перспективных исследований.

Организатором мероприятия выступает ФГБУ «46 Центральный научно-исследовательский институт» Минобороны России.

Справочно :

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» пройдут в период с 22 по 27 августа 2021 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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