11.06.2021 (22:30)

В Вооруженных Силах стартовал всеармейский конкурс «Специальный маршрут»

Сегодня в Подмосковье на базе одного из учебных центров состоялось торжественное открытие всеармейского конкурса на лучшее подразделение боеприпасов «Специальный маршрут».

В соревнованиях принимают участие 12 команд, представляющих различные виды и рода войск – 12 Главное управление Министерства обороны Российской Федерации, Воздушно-космические силы, Балтийский флот, Главное ракетно-артиллерийское управление, Ракетные войска и артиллерию, а также курсанты военных ВУЗов, осуществляющих обучение специалистов подразделений транспортирования.

После торжественного митинга состоялись первые заезды в рамках этапа «Транспортный манёвр», в ходе которых команды выполнили нормативы по огневой подготовке и РХБ защите, преодолели пересеченный участок местности, провели погрузо-выгрузочные работы с макетами крупногабаритных боеприпасов на железнодорожные платформы и в вертолеты военно-транспортной авиации.

Конкурс «Специальный маршрут» проводится уже четвертый раз. Организатором конкурса является 12 Главное управление Министерства обороны Российской Федерации.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице