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11.06.2021 (22:15)

В Тамбовской области прошел IX Международный фестиваль духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова

В Тамбове на площади Музыки прошел заключительный гала-концерт IX Международного фестиваля духовых оркестров имени В. И. Агапкина и И. А. Шатрова. Основателем и музыкальным руководителем фестиваля был военный дирижёр, композитор народный артист России, генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов. 

По сложившейся традиции перед его началом участники фестиваля возложат цветы к памятникам военным дирижёрам Василию Агапкину, Илье Шатрову и Валерию Халилову.

Этот музыкальный проект реализуется администрацией Тамбовской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, управления культуры и архивного дела Тамбовской области и ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга». Художественный руководитель фестиваля — начальник Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил РФ — главный военный дирижёр заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин.

Участниками фестивальных мероприятий этого года стали хедлайнеры «Спасской башни» — Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ (начальник оркестра — заслуженный артист России полковник Сергей Дурыгин, дирижёр — полковник Константин Петрович), оркестр суворовцев 4 курса Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова (дирижёры — Расул Ахмедов, Алексей Беляев) и Военный оркестр (Московского гарнизона) 154 отдельного комендантского Преображенского полка (начальник оркестра — майор Олег Тышук, военный дирижёр — старший лейтенант Алексей Божедомов), а также Военный оркестр Ленинградской военно-морской базы, 24 военный оркестр (объединённого стратегического командования Южного военного округа), Ансамбль барабанщиков районного муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Знаменская детская школа искусств», Губернаторский духовой оркестр Тамбовской области, Тамбовский городской духовой оркестр им. В. И. Агапкина, Сводный военный оркестр Тамбовского территориального гарнизона.  

В первый день фестиваля, 10 июня 2021 года, все оркестры выступили с сольными концертными программами в городах и районах области.

Обращаем ваше внимание, что в рамках национального проекта «Культура» будет организована прямая телевизионная трансляция с заключительного гала-концерта фестиваля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Ансамбль , Социальное развитие , Среднее образование , Концерты
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