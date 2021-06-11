11.06.2021 (22:00)

В Театре Армии состоялась первая открытая репетиция самой масштабной премьеры сезона «Не может быть!»

В Центральном академическом театре Российской армии состоялась открытая репетиция самой масштабной премьеры сезона «Не может быть!» в постановке Глеба Черепанова по произведениям Михаила Зощенко.

Впервые в истории театра журналисты и блогеры были допущены в «Декорационную мастерскую», которая находится на десятом этаже центральной части здания с панорамными окнами на центр Москвы. Репетиции спектакля «Не может быть!» прошли в помещении мастерской, так как ее размеры соответствуют масштабу большой сцены театра.

Гостям открытой репетиции рассказали об истории создания театра, строительстве здания, о том, как выглядела его маскировка в годы Великой Отечественной войны, показали элементы движущегося расписанного каменного портала, существовавшего в театре до 1975 года и подготовленного по эскизам художника Владимира Фаворского. Главный художник театра и художник-постановщик спектакля Анастасия Глебова рассказала о пространстве «Декорационной мастерской», где в советское время производили мягкие декорации для Большого театра. Режиссер Глеб Черепанов открыл репетицию и прошел с актерами одну из сцен новеллы «Свадебное путешествие». В завершении репетиции артисты под руководством хореографа Ольги Якименко показали танцевальные фрагменты.

Премьера спектакля «Не может быть!» в постановке Глеба Черепанова состоится 29, 30 июня и 7, 8 июля. В основе спектакля — три произведения Михаила Зощенко: рассказы «Преступление и наказание», «Забавное приключение» и пьеса «Свадьба», по которым в 1975 году Леонид Гайдай снял кинокомедию «Не может быть!».

Место действия сценической версии Глеба Черепанова — съёмочная площадка, на которой в наши дни снимается фильм по произведениям Зощенко. Действующими лицами спектакля становятся не только герои рассказов, но и члены «съёмочной группы», а сама «съёмка» — основное событие, вокруг которого разворачивается действо.

Главные роли исполняют ведущие актеры театра — народные артисты России Ольга Богданова и Артем Каминский, заслуженные артисты РФ Константин Денискин, Сергей Колесников и Алиса Богарт, а также Михаил Полицеймако, Олег Масленников-Войтов, Анастасия Бусыгина, Тимур Еремеев и другие. Среди приглашенных актёров — звезда театра и кино Мария Порошина. Однако главным актёрским событием станет возращение на сцену Театра Армии Вячеслава Разбегаева, который исполнит в новом спектакле сразу две роли — в новеллах «Забавное приключение» и «Свадебное происшествие».

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