11.06.2021 (21:45)

В канун Дня России студенты посетили музейно-исторический комплекс Академии Генштаба

В канун празднования Дня России студенты московского техникума креативных индустрий им. Л.Б. Красина посетили музейно-исторический комплекс Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Экскурсия началась с выставки, посвященной годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, которая отмечается 12 июня. Неподдельный интерес гостей вызвали Николаевский и Петровские залы, музей, исторический дворик и библиотека. Студентам довелось побывать в знаменитом Центре военных игр, где слушатели академии в роли военачальников отрабатывают действия в обстановке, максимально приближенной к реальной.

Экскурсия состоялась в рамках реализации программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Военная академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, других министерств и ведомств, иностранных армий, ведутся научные исследования, направленные на повышение обороноспособности государства. Многие выпускники занимали и продолжают занимать ответственные должности на государственной службе, в Министерстве обороны и в других силовых структурах Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице