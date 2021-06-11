11.06.2021 (21:45)
В канун Дня России студенты посетили музейно-исторический комплекс Академии Генштаба
В канун празднования Дня России студенты московского техникума креативных индустрий им. Л.Б. Красина посетили музейно-исторический комплекс Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Экскурсия началась с выставки, посвященной годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, которая отмечается 12 июня. Неподдельный интерес гостей вызвали Николаевский и Петровские залы, музей, исторический дворик и библиотека. Студентам довелось побывать в знаменитом Центре военных игр, где слушатели академии в роли военачальников отрабатывают действия в обстановке, максимально приближенной к реальной.
Экскурсия состоялась в рамках реализации программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Военная академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, других министерств и ведомств, иностранных армий, ведутся научные исследования, направленные на повышение обороноспособности государства. Многие выпускники занимали и продолжают занимать ответственные должности на государственной службе, в Министерстве обороны и в других силовых структурах Российской Федерации.