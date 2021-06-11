11.06.2021 (21:30)

Военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы уничтожили отряд боевых кораблей условного противника в открытом море

Боевые расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Балтийского флота провели плановое учение по обнаружению и уничтожению корабельной ударной группы условного противника.

Личный состав БРК «Бастион» отработал задачи по смене позиции и развёртыванию комплексов в новом районе с нанесением ракетного удара по условному противнику.

По замыслу учения центр управления флота получил данные, в соответствии с которыми корабельная ударная группа условного противника готовилась нанести огневое поражение по объектам береговой инфраструктуры и кораблям флота.

Расчёты БРК «Бастион» обнаружили условного противника, в кратчайшее время привели комплексы в боевую готовность и залповой стрельбой крылатыми ракетами (путём выполнения электронных пусков) уничтожили отряд кораблей. В ходе учения расчеты также отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнение мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.

На учение были привлечены более 50 военнослужащих, задействовано около 10 единиц техники.

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