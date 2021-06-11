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11.06.2021 (21:00)

В Музее Победы на Поклонной горе состоялось награждение победителей и призеров спартакиады московской молодежи допризывного возраста

В зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе состоялось торжественное награждение победителей и призеров спартакиады молодежи допризывного возраста г. Москвы.

В финальных соревнованиях по военно-технической подготовке, в дисциплине "спортсмен-картингист", лучшими стали участники команды из Зеленограда, представляющие Центральный автомотоклуб ДОСААФ. Из-за сильного дождя в день соревнований заезды картингистов были перенесены. Это потребовало от спортсменов и выдержки, и мастерства: управлять картом на скользкой после дождя трассе непросто! Но зеленоградцы под руководством инструктора клуба Дмитрия Панкина великолепно справились с этой задачей.

По итогам состязаний Виталий Миронов занял второе место, а Егор Солдатенков стал победителем.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-прикладной спорт , Социальное развитие , ДОСААФ
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