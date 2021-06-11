11.06.2021 (21:15)

В Печорском районе Псковской области прошел третий открытый чемпионат по тактической стрельбе на кубок губернатора региона

В Печорском районе Псковской области прошел третий открытый чемпионат по тактической стрельбе на кубок губернатора региона.

Борьбу за награды в нем вели 20 команд, представлявших силовые ведомства Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Программа состязаний включала в себя на только стрелковые упражнения из разных видов оружия. Силовики также продемонстрировали навыки управления специальным автомобилем и квадроциклом, оказания первой медицинской помощи и обезвреживания мин-ловушек.

Параллельно проходили соревнования курсантов военно-патриотических клубов и ДОСААФ, юнармейцев муниципальных образований Псковской области. Они выявляли сильнейших в военизированной эстафете и стрельбе из пневматического оружия.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице