11.06.2021 (21:15)
В Печорском районе Псковской области прошел третий открытый чемпионат по тактической стрельбе на кубок губернатора региона
В Печорском районе Псковской области прошел третий открытый чемпионат по тактической стрельбе на кубок губернатора региона.
Борьбу за награды в нем вели 20 команд, представлявших силовые ведомства Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Программа состязаний включала в себя на только стрелковые упражнения из разных видов оружия. Силовики также продемонстрировали навыки управления специальным автомобилем и квадроциклом, оказания первой медицинской помощи и обезвреживания мин-ловушек.
Параллельно проходили соревнования курсантов военно-патриотических клубов и ДОСААФ, юнармейцев муниципальных образований Псковской области. Они выявляли сильнейших в военизированной эстафете и стрельбе из пневматического оружия.
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