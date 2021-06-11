11.06.2021 (20:45)

Юнармия презентовала проект «Память жива»

Юнармия презентовала проект «Память жива». Конференция, посвященная социально-значимому юнармейскому проекту «Память жива», прошла на официальной странице ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вконтакте.

Открыла конференцию Дарья Борисова, первый заместитель начальника Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», и по совместительству – директор АНО «Авангард». Она рассказала, что юнармейцы проводят огромную работу по сохранению и увековечиванию памяти о подвиге народа в годы войны.

Проект «Память жива», который мы презентуем, – это не просто проект, который получил грант Президента. По сути, это девиз Всероссийского военно-патриотического общественного Движения. Не зря ведь юнармейцев называют «наследниками Победы», – подчеркнула Дарья Борисова. – Мы стараемся работать «по всем фронтам»: лекции и семинары, встречи с ветеранами, походы в музеи, работа в архивах, поездки в экспедиции и «уроки мужества». Что важно, не только в памятные даты, а на постоянной основе».

Самым эмоциональным выступлением конференции стал рассказ российского актера Александра Серова-Останкинского, который поделился своим опытом участия в поисковых операциях. «Важно привлекать подростков к таким акциям, в итоге они начинают интересоваться историей, когда находят останки бойца или своими руками откапывают медальон. Они чувствуют себя первооткрывателями, начинают общаться со своими единомышленниками, находят друзей и хотят быть похожими на своих героических предков», – подчеркнул артист.

В конце конференции слово взяла активистка «ЮНАРМИИ» Виктория Апостолова из Тверской области. Она рассказала о том, как благодаря Движению она смогла отыскать своего родственника-фронтовика.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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