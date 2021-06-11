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11.06.2021 (23:30)

Очередная группа курсантов военно-учетной специальности «Водитель-парашютист» выполнила парашютные прыжки

В один из последних дней минувшего месяца аэродром «Белый ключ» ДОСААФ принимал у себя курсантов автошколы оборонного общества.

Очередная группа курсантов военно-учетной специальности «Водитель-парашютист» выполнила парашютные прыжки, завершив обучение.

Удостоверения с отметками о выполненных прыжках курсантам вручил председатель регионального отделения ДОСААФ Ульяновской области Вячеслав Николаев.

Впереди у ребят служба в Воздушно-десантных войсках.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание , ДОСААФ
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