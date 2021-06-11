11.06.2021 (20:30)

В подмосковном Алабино определились победители всеармейского этапа конкурса «Страж порядка»

На трассе «Гонка героев» в Алабино состоялось завершающее и одновременно самое зрелищное состязание всеармейского этапа конкурса «Страж порядка» - «Военно-полицейский бросок».

В ходе состязания команды преодолели водные преграды, заборы, вертикальную стену с канатами, колючую проволоку и канатную дорогу. Всего на протяжении 8 километров трассы «Гонка героев» участники преодолели более пятидесяти препятствий.

Лучшей на этом рубеже стала команда Управления коменданта охраны МО РФ.

По завершении четвертого этапа и подсчета общего количества баллов на «Кургане славы» полигона Алабино прошла торжественная церемония награждения победителей и закрытия конкурса. На церемонии с показательной программой перед зрителями и участниками выступила группа быстрого реагирования управления коменданта охраны МО РФ.

По итогам конкурса первыми стали участники из команды ЦВО, второе место у команды Управления коменданта охраны МО РФ, на третьем – команда ЗВО.

Призы и медали победителям вручил начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Кураленко Сергей Васильевич.

Он поблагодарил команды за проявленные в ходе соревнований упорство, слаженность и командный дух, и пожелал участникам покорения новых вершин.

В этом году в соревнованиях участвовали команды военной полиции из всех военных округов, Северного флота, Управления коменданта охраны МО РФ, Комендатуры Москвы и МОСВОКУ.

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