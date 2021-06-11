11.06.2021 (20:15)

Боевые расчеты С-400 «Триумф» Западного военного округа уничтожили крылатые ракеты в ходе учения

В Ленинградской области завершилось тактическое учение с зенитным ракетным дивизионом С-400 «Триумф» Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Трехдневное тактическое учение было проведено в два этапа. На первом этапе были отработаны мероприятия плана перевода дивизиона в высшие степени готовности, а также мероприятия подготовки к ведению боевых действий в пределах позиционного района. На втором этапе были отработаны вопросы ведения учебных противовоздушных боев.

В рамках учения был совершен марш зенитной ракетной техники на временную учебную позицию, в условиях действия разведывательно-диверсионных групп «противника», а также проведён комплекс мероприятий по проведению маскировки.

На новой позиций военнослужащие с помощью электронного пуска зенитных управляемых ракет отразили условный массированный ракетный удар, сымитированный тренажной аппаратурой. Целеуказания на условное уничтожение крылатых поступали от автоматизированной системы управления «Байкал» через пункт боевого управления системы.

В апреле этого года боевые расчеты полка успешно справились с учебно-боевыми задачами в ходе тактического учения с боевой стрельбой на полигоне «Ашулук» в Астраханской области.

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