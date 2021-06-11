11.06.2021 (20:00)

Расчёты АГС-17 «Пламя» общевойсковой армии ЗВО провели боевые стрельбы по живой силе «противника» в Воронежской области

Расчёты АГС-17 «Пламя» общевойсковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы по живой силе «противника», находившегося в укрытии на полигоне Погоново Воронежской области.

Военнослужащие выполняли выстрелы по условному противнику в окопах, лощинах, а также на открытых скатах высот. Особенностью данного учения по огневой подготовке стала тренировка поражения большого количества живой силы «противника» в укреплённом здании, что является маловозможным из-за особенностей автоматического гранатомёта АГС-17 «Пламя» и боеприпасов ВОГ-17, направленных на уничтожение живой силы, а не укреплений. Военнослужащие учились поражать проёмы и окна зданий где находился условный противник на расстоянии около 1200 метров.

Подготовка расчётов АГС-17 «Пламя» прошла в рамках сборов с гранатометчиками, расчетами АГС-17 и снайперами общевойсковой армии ЗВО.

Всего к сборам привлечено свыше 1000 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО. В заключении сборов будут проведены контрольные упражнения стрельб, в ходе которых выявят лучшие команды и расчёты.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице