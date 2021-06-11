11.06.2021 (19:45)

Зенитчики общевойсковой армии ЗВО уничтожили БПЛА «противника» в ходе практических тренировок в Курской области

Расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3» общевойсковой армии Западного военного округа уничтожили беспилотные летательные аппараты условного противника в ходе практических тренировок в Курской области.

Зенитчики выполнили более 15 вводных задач по уничтожению малоразмерных низколетящих скоростных целей. В качестве целей операторы комплексов «Бук-М3» захватывали и сопровождали беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Леер-3». Боевые расчеты обеспечили безопасность воздушного пространства в условиях сложной обстановки радиоэлектронных помех.

Пусковая установка комплекса «Бук-М3» способна вести огонь по четырем малоразмерным целям единовременно, благодаря чему расчеты отработали задачи по обнаружению малогабаритных низколетящих объектов на удалении до 15 километров и выполнили электронные пуски по БПЛА «противника». После электронных пусков дивизион осуществил огневой маневр по смене позиционного района в целях выхода из-под возможного ответного удара.

Всего в рамках тренировок было задействовано свыше 500 военнослужащих зенитной ракетной бригады ЗВО и около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.



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