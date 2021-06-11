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11.06.2021 (19:30)

В Кантемировской дивизии танковой армии ЗВО стартовали занятия по слаживанию танковых экипажей

В Подмосковье в Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа стартовали занятия по слаживанию танковых экипажей в рамках летнего периода обучения.

На первом этапе молодые танкисты под руководством инструкторов отработают нормативы по тактической, огневой и технической подготовке, в которые, в том числе, входят подготовка вооружения танка к стрельбе, выбор огневой позиции и маскировка. В отдельное направление вынесена медицинская подготовка танковых экипажей.

На втором этапе танкисты отработают выход подразделений в район боевого предназначения, а также переход от обороны к наступлению. В ходе подготовки широко применяются новые формы и методы обучения. Молодых танкистов на практике будут обучать таким тактическим приемам, как танковые засады, маневр взводами во фланг и тыл подразделений противника и рейдовые действия.

Всего в занятиях примет участие около 800 военнослужащих и более 230 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии ЗВО. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , ВВТ , Танковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка
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