11.06.2021 (19:15)

В Нижегородской области танкисты ЗВО провели первые в летнем периоде обучения занятия по вождению танков и БМП

В Нижегородской области военнослужащие отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели первые в летнем периоде обучения занятия по вождению тяжело бронированной техники.

Особенностью занятий стало преодоление различного спектра естественных препятствий, имеющихся в Нижегородской области: участки вязкого грунта, овраги, каменные завалы.

В ходе занятий военнослужащие отработали приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождения маршрута в составе колонны на максимально и минимально допустимых скоростях на танках Т-72Б3 и боевых машинах пехоты БМП-2.

Всего в вождении приняло участие более 150 военнослужащих и свыше 50 единиц бронетехники отдельной танковой бригады танкового объединения ЗВО.

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