11.06.2021 (19:15)
В Нижегородской области танкисты ЗВО провели первые в летнем периоде обучения занятия по вождению танков и БМП
В Нижегородской области военнослужащие отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели первые в летнем периоде обучения занятия по вождению тяжело бронированной техники.
Особенностью занятий стало преодоление различного спектра естественных препятствий, имеющихся в Нижегородской области: участки вязкого грунта, овраги, каменные завалы.
В ходе занятий военнослужащие отработали приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождения маршрута в составе колонны на максимально и минимально допустимых скоростях на танках Т-72Б3 и боевых машинах пехоты БМП-2.
Всего в вождении приняло участие более 150 военнослужащих и свыше 50 единиц бронетехники отдельной танковой бригады танкового объединения ЗВО.