11.06.2021 (19:00)

Военные полицейские преодолели «Гонку героев» в ходе всеармейского этапа конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021

Военнослужащие преодолели 15-километровую трассу в рамках всеармейского этапа конкурса «Страж порядка» Армейских международных игр-2021, который прошел на базе Таманской мотострелковой дивизии и полигона «Алабино» Западного военного округа.

В течение недели военнослужащие военной полиции проводили гонки со стрельбой из стрелкового оружия, состязания патрульных нарядов в метании гранат на точность попадания, оказание первой медицинской помощи, элементы экстремального вождения патрульного автомобиля.

Наиболее интересным и сложным этапом конкурса стала командная гонка, где военнослужащие показали свою выносливость и физическую силу на 15- километровой дистанции, оборудованной различными естественными и искусственными препятствиями, аналогичными на трассах «Гонки героев».

Военным полицейские выполнили нормативы по радиационной, химической, биологической защите, эвакуация условно раненного с поля боя, упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и пистолета Макарова.

В конкурсе принимают участие восемь команд, представляющих военные округа, Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, Управление коменданта охраны Минобороны России и военную комендатуру города Москвы.

По итогам всеармейского этапа будет сформирована сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации для выступления в конкурсе «Страж порядка» на международном этапе в Республике Сербия.

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