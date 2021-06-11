Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.06.2021 (19:00)

Военные полицейские преодолели «Гонку героев» в ходе всеармейского этапа конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021

Военнослужащие преодолели 15-километровую трассу в рамках всеармейского этапа конкурса «Страж порядка» Армейских международных игр-2021, который прошел на базе Таманской мотострелковой дивизии и полигона «Алабино» Западного военного округа.

В течение недели военнослужащие военной полиции проводили гонки со стрельбой из стрелкового оружия, состязания патрульных нарядов в метании гранат на точность попадания, оказание первой медицинской помощи, элементы экстремального вождения патрульного автомобиля.

Наиболее интересным и сложным этапом конкурса стала командная гонка, где военнослужащие показали свою выносливость и физическую силу на 15- километровой дистанции, оборудованной различными естественными и искусственными препятствиями, аналогичными на трассах «Гонки героев».

Военным полицейские выполнили нормативы по радиационной, химической, биологической защите, эвакуация условно раненного с поля боя, упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и пистолета Макарова. 

В конкурсе принимают участие восемь команд, представляющих военные округа, Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, Управление коменданта охраны Минобороны России и военную комендатуру города Москвы.

По итогам всеармейского этапа будет сформирована сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации для выступления в конкурсе «Страж порядка» на международном этапе в Республике Сербия.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В танковой армии ЗВО порядка 500 военнослужащих весеннего призыва привились от коронавирусной инфекции
Механики-водители комплексов «Ярс» сдают практическое вождение на допуск к несению боевого дежурства
Сборная Военно-Морского Флота России готовится к участию в международном конкурсе «Глубина-2021»
Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в велопробеге

Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , АрМИ , Страж порядка , Военная полиция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false