11.06.2021 (18:45)

В танковой армии ЗВО порядка 500 военнослужащих весеннего призыва привились от коронавирусной инфекции

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа в Московской и Нижегородской областях проходит вакцинация от коронавирусной инфекции новобранцев, призванных весной текущего года.

Иммунизация проходит в военных медицинских учреждениях на добровольной основе с письменного согласия военнослужащих. Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител к коронавирусной инфекции. Прививку от COVID-19 поставили уже порядка 500 человек.

На данный момент порядка 70 процентов военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей привились вакциной от COVID-19.

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