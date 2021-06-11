11.06.2021 (18:30)

Механики-водители комплексов «Ярс» сдают практическое вождение на допуск к несению боевого дежурства



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Допуск к несению боевого дежурства механиков-водителей РВСН

Механики-водители автономных пусковых установок, чтобы получить допуск к несению боевого дежурства, после проверки теоретических знаний переходят к вождению пусковых установок на автодроме ракетного соединения.

Практика в себя включает выполнение на специальном автодроме следующих нормативов: вождение по ограниченным проездам, преодоление искусственных и естественных препятствий, преодоление условно зараженного участка местности, действия механика-водителя в ходе проведения марша и при нападении диверсионно-разведывательных формирований.

Также перед заступлением на боевое дежурство у военнослужащих проверят знания технических характеристик комплекса, курса вождения и правил дорожного движения.

Справочно :

Механиков-водителей многоосных шасси для подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» готовит единственная 161-я школа техников РВСН. Ежегодно из стен учреждения выпускается более 2 тыс. специалистов автомобильной службы для соединений Ракетных войск стратегического назначения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице