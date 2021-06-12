12.06.2021 (02:00)

Подразделения антитеррора дальней авиации впервые в новом учебном периоде отработали действия по отражению нападения условных террористов

В соединении дальней авиации в Саратовской области прошла первая в новом учебном периоде комплексная тренировка с подразделениями антитеррора.

В ходе динамических розыгрышей военнослужащие отработали практические действия предотвращению проникновения групп условного противника на территорию авиационного полка, объекты и сооружения соединения, а также блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Медицинский состав отделения подразделения антитеррора отработал эвакуацию условно раненых военнослужащих в безопасную зону и оказание им первой медицинской помощи.

Для создания максимально реалистичной обстановки захвата были холостые боеприпасы и средства имитации.

Комплексная тренировка прошла под руководством начальника штаба авиационного соединения дальней авиации гвардии подполковника Наиля Файзулина.

«В авиационном полку уделяется большое внимание противодействию терроризму, отработке элементов безопасности военной службы и жизнедеятельности военнослужащих всех категорий. Данные мероприятия проводятся на постоянной основе, в различных вариантах действий условного противника на импровизированных театрах боевых действий» - сообщил он.

Всего в тренировке было задействовано свыше 50 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.

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