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12.06.2021 (01:00)

Экипажи ВТА провели полеты в Ивановской области

В Ивановской области на аэродроме Иваново-Северный экипажи военно-транспортной авиации (ВТА) провели учебно-тренировочные полеты. В ходе выпускной лётной практики в полетах также приняли участие курсанты 5 курса Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков.

В ходе полетов экипажи отработали взлеты, посадки, полеты по заданному маршруту и в боевых порядках. Основной задачей на полеты была подготовка курсантов-летчиков по программе курса боевой подготовки в качестве помощников командиров кораблей на Ил-76МД.

Также во время полетов была отработана имитация десантирования с открыванием рампы и боковых дверей.

Всего в полетах было задействовано более 10 самолетов военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-транспортная авиация , Западный военный округ , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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