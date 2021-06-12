12.06.2021 (01:00)

Экипажи ВТА провели полеты в Ивановской области

В Ивановской области на аэродроме Иваново-Северный экипажи военно-транспортной авиации (ВТА) провели учебно-тренировочные полеты. В ходе выпускной лётной практики в полетах также приняли участие курсанты 5 курса Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков.

В ходе полетов экипажи отработали взлеты, посадки, полеты по заданному маршруту и в боевых порядках. Основной задачей на полеты была подготовка курсантов-летчиков по программе курса боевой подготовки в качестве помощников командиров кораблей на Ил-76МД.

Также во время полетов была отработана имитация десантирования с открыванием рампы и боковых дверей.

Всего в полетах было задействовано более 10 самолетов военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.

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