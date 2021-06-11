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11.06.2021 (18:15)

В филиале Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке прошла торжественная церемония вручения аттестатов

В филиале Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское ПКУ) прошла торжественная церемония вручения аттестатов воспитанникам, окончившим курс основного общего образования. Среди выпускников девятого класса – семеро круглых отличников.

Первые документы об образовании нахимовцы получили из рук начальника филиала контр-адмирала запаса Владимира Буракова и вице-адмирала запаса Сергея Щербакова.

Обращаясь к воспитанникам филиала, контр-адмирал запаса Владимир Бураков отметил: «Сегодня они достойно представляют нахимовское братство и пожелал в дальнейшем продолжить обучение в вузах Министерства обороны России».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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