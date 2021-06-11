11.06.2021 (18:00)

Сборная Военно-Морского Флота России готовится к участию в международном конкурсе «Глубина-2021»

В Севастополе на базе Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов сборная Военно-Морского Флота России, отрабатывая основные элементы программы, готовится к участию в международном этапе конкурса «Глубина-2021».

Основу сборной команды составили представители Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, Каспийской флотилии, а также военнослужащие частей непосредственного подчинения Главного командования ВМФ, которые по итогам всероссийского этапа, проведенного в период с 1 по 15 марта, заняли первые места в своих номинациях.

Ввиду растущих результатов конкурсных упражнений подготовка сборной команды ВМФ по водолазному многоборью спланирована в три этапа: «Индивидуальная подготовка», «Подготовка связки» и «Подготовка в составе команды». Для повышения технических, физических, психологических и тактических возможностей сборной ее участники занимаются такими дисциплинами, как водолазная подготовка, спортивная подготовка (включающая в себя функциональную подготовку и подготовку по плаванию), психологическая подготовка.

Отработка действий в связках и в одиночных упражнениях выстраивается путем создания соревновательных моделей тренировки. Это позволяет добиться от личного состава команды уверенного и безошибочного выполнения упражнений, повышения способностей у членов сборной применять свои навыки в различных внезапно возникающих ситуациях.

«Глубина» – международный конкурс по водолазному многоборью. Он проводится в рамках Армейских международных игр начиная с 2016 года.

В конкурсе участвуют по одной сборной команде от стран-участниц. Они соревнуются по основным видам спасательной подготовки корабельных сил, подготовке по борьбе за живучесть.

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