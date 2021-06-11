11.06.2021 (17:30)

В Баренцевом море группировка разнородных сил Северного флота в ходе учения выполнила ряд зачетных мероприятий по противолодочной обороне

В Баренцевом море в рамках двухстороннего тактического учения разнородных сил Северного флота по защите Арктических рубежей Российской Федерации от угроз с морских направлений корабельные группировки выполнили ряд зачетных мероприятий по противолодочной обороне.

Поисково-ударной группе, в состав которой вошли малые противолодочные корабли (МПК) Кольской флотилии разнородных сил, противодействовали подводные лодки Северного флота. В полигонах боевой подготовки Баренцева моря экипажи МПК «Брест», «Юнга» и «Снежногорск» осуществили поиск подводных лодок, отработали приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами.

На отдельных этапах учения МПК взаимодействовали с противолодочной авиацией армии ВВС и ПВО (самолетами Ил-38 и вертолетами Ка-27).

По завершении учебного мероприятия моряки отработали практическое применение комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели. Были выполнены глубинные бомбометания и торпедные стрельбы.

Экипажи подводных лодок в свою очередь отработали скрытное маневрирование и атаку корабельной поисково-ударной группы с выполнением практических торпедных стрельб.

Итоги учения будут проанализированы по данным объективного контроля.

В двухстороннем зачетном тактическом учении разнородных сил Северного флота, которое проходит под общим руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, задействованы более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около 10 самолетов и вертолетов.

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