11.06.2021 (17:30)
В Баренцевом море группировка разнородных сил Северного флота в ходе учения выполнила ряд зачетных мероприятий по противолодочной обороне
В Баренцевом море в рамках двухстороннего тактического учения разнородных сил Северного флота по защите Арктических рубежей Российской Федерации от угроз с морских направлений корабельные группировки выполнили ряд зачетных мероприятий по противолодочной обороне.
Поисково-ударной группе, в состав которой вошли малые противолодочные корабли (МПК) Кольской флотилии разнородных сил, противодействовали подводные лодки Северного флота. В полигонах боевой подготовки Баренцева моря экипажи МПК «Брест», «Юнга» и «Снежногорск» осуществили поиск подводных лодок, отработали приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами.
На отдельных этапах учения МПК взаимодействовали с противолодочной авиацией армии ВВС и ПВО (самолетами Ил-38 и вертолетами Ка-27).
По завершении учебного мероприятия моряки отработали практическое применение комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели. Были выполнены глубинные бомбометания и торпедные стрельбы.
Экипажи подводных лодок в свою очередь отработали скрытное маневрирование и атаку корабельной поисково-ударной группы с выполнением практических торпедных стрельб.
Итоги учения будут проанализированы по данным объективного контроля.
В двухстороннем зачетном тактическом учении разнородных сил Северного флота, которое проходит под общим руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, задействованы более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около 10 самолетов и вертолетов.