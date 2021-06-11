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11.06.2021 (17:00)

В ходе учений под Челябинском вертолетчики ЦВО эвакуировали около 100 условно пострадавших от подтоплений

В ходе учения в Челябинской области экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1, оборудованных спусковыми роликовыми устройствами (СУР), из бригады армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) эвакуировали более 100 условно пострадавших от подтоплений.

Кроме того, вертолетчики отработали маневрирование на малых высотах и висение над площадками ограниченных размеров. Подъем на борт условно пострадавших специалисты поисково-спасательной группы осуществляли с использованием страховочных тросов и спусковых устройств из режима висения на высоте до 30 метров.

Всего в ходе учения летчики провели около 30 поисково-спасательных операций. Было задействовано 11 экипажей вертолетов Ми-8МТВ5-1, более 200 специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы и военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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