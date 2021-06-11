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11.06.2021 (16:00)

На полигоне в Киргизии военнослужащие военной базы «Кант» выполнили стрельбу из различных положений

На полигоне Ала-Тоо в Киргизской Республике военнослужащие объединенной российской военной базы «Кант» в ходе занятия по огневой подготовке выполнили стрельбу из различных положений.

Они вели огонь по появляющимся и движущимся мишеням на удалении до 900 метров, а также отрабатывали боевую слаженность подразделений. Перед упражнением контрольных стрельб военнослужащие отработали на учебных точках изготовку к стрельбе, смену огневой позиции, неполную разборку и сборку автомата АК-74 и снаряжение магазина.

Объединенная российская военная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения
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