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11.06.2021 (15:20)

Заместитель Министра обороны России Тимур Иванов провел рабочую встречу с главой Мурманской области Андреем Чибисом

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, которая состоялась в здании российского военного ведомства.

В ходе встречи замминистра обороны России Тимур Иванов и глава Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы создания на территории региона филиала Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ и центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-патриотическое воспитание , Парк Патриот , КВЦ Патриот
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