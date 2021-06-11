11.06.2021 (15:20)

Заместитель Министра обороны России Тимур Иванов провел рабочую встречу с главой Мурманской области Андреем Чибисом

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, которая состоялась в здании российского военного ведомства.

В ходе встречи замминистра обороны России Тимур Иванов и глава Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы создания на территории региона филиала Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ и центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

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