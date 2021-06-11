11.06.2021 (14:30)

Понтонные подразделения инженерных войск, совершающие речной переход до Волгограда посетили Балаково

В Балаково состоялась торжественная встреча понтонных подразделений инженерных войск ВС РФ, совершающих уникальный речной переход до Волгограда. Понтонеров встретили представители администрации города, юнармейского движения, военно-патриотических клубов и горожане.

Военные инженеры организовали для жителей и гостей Балаково экскурсию по понтонам, продемонстрировали развернутые на них экспозиции. Офицеры рассказали о предназначении современных образцов инженерного вооружения и задачах, выполняемых понтонными подразделениями.

Подобный речной переход проводится впервые в истории Вооружённых Сил Российской Федерации и приурочен к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В нем принимают участие понтонные подразделения соединений непосредственного подчинения, Западного, Южного и Центрального военных округов.

15 мая из Уфы по реке Кама стартовало понтонное подразделение Центрального военного округа, 22 мая по реке Ока из Мурома выдвинулись понтонные подразделения Западного военного округа (ЗВО) и центрального подчинения. 30 мая в районе Куйбышевского Затона подразделения объединились и продолжили совместный сплав по Волге. 1 июня из Каменск-Шахтинска на встречу трем понтонным подразделениям вверх по течению реки выдвинулись военные инженеры Южного военного округа.

В переходе задействовано свыше 150 военнослужащих, более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе речные и береговые звенья из состава современных понтонных парков, а также новейшие буксирно-моторные катера.

В ходе перехода каждое понтонное подразделение проводит тактико-специальные учения, на которых отработают более 30 специальных задач по предназначению.

В составе речных экспедиций в каждом понтонном подразделении включены два парома: демонстрационный и жилой. На демонстрационном пароме представлены экспозиции средств инженерного вооружения. Жилой паром оборудован для проживания личного состава и перевозки материальных средств.

К 22 июня все подразделения прибудут в назначенный район Волгоградского водохранилища, после чего пройдут парадным строем по реке Волга вдоль историко-мемориального комплекса «Мамаев курган» и примут участие в мероприятиях, посвященных Дню Памяти и Скорби.

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