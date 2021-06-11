11.06.2021 (14:00)

В регионах Поволжья от COVID-19 привились более 2 тыс. призывников

Более 2 тыс. новобранцев весеннего призыва изъявили желание и сделали прививку от коронавирусной инфекции в соединениях и воинских частях Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в регионах Поволжья.

Вакцинация проводится в военных медицинских учреждениях на добровольной основе с письменного согласия военнослужащих. Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител к коронавирусной инфекции.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице