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11.06.2021 (14:00)

В регионах Поволжья от COVID-19 привились более 2 тыс. призывников

Более 2 тыс. новобранцев весеннего призыва изъявили желание и сделали прививку от коронавирусной инфекции в соединениях и воинских частях Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в регионах Поволжья. 

Вакцинация проводится в военных медицинских учреждениях на добровольной основе с письменного согласия военнослужащих. Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител к коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
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