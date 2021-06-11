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11.06.2021 (13:30)

Командующий войсками ЦВО накануне Дня России вручил офицерам государственные и ведомственные награды

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин накануне Дня России вручил в Екатеринбурге офицерам государственные и ведомственные награды. Торжественная церемония состоялась в штабе округа.

За высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную службу ряд офицеров были удостоены государственных наград: медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Жукова, а также ведомственных – медали «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».

Нескольким офицерам была объявлена благодарность Президента РФ.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Командующий , Награждения
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