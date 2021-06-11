11.06.2021 (13:00)

Уникальный музей инженерных войск на паромах сделал незапланированную остановку в Балаково

Военные инженеры на паромах, совершающие из Уфы в Волгоград самый протяжённый в истории сплав по внутренним рекам России, по просьбе администрации города Балаково совершили незапланированную остановку с целью показать экспонаты и технику 50 юнармейцам. В итоге получасовое мероприятие затянулось на 2,5 часа из-за потока людей, желающих подняться на паромы. Музей на данный момент посетили более 900 человек.

Гости смогли увидеть музей, размещённый на 14 речных звеньях понтонного парка ПП-2005, и инженерные катера БМК-МТ и БМК-МО, которые поступили на вооружение инженерных войск в 2020 году. На демонстрационном пароме были представлены как раритетные образцы инженерного вооружения, так и современная техника, в том числе роботы «Кобра» и «Скарабей».

Речной переход приурочен к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. К 22 июня понтонеры прибудут в город-герой Волгоград. По пути следования 13 июня паромы на два часа пришвартуются на третьем причале города Саратова. Музей инженерных войск бесплатно можно будет посетить с 10 до 14 часов.

В Волгограде в День Памяти и Скорби на реке Волге у историко-мемориального комплекса «Мамаев курган» состоится акция памяти инженерных войск с участием паромов из Республики Башкортостан, Владимирской и Ростовской областей.

В ходе перехода каждое понтонное подразделение проводит тактико-специальные учения, на которых отработают более 30 специальных задач по предназначению.

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