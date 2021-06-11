Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.06.2021 (12:45)

На Черноморском флоте проходит совместное учение зенитно-ракетного полка и морской авиации

В соответствии с планом боевой подготовки подразделения зенитно-ракетного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приступили к отработке совместных задач в районе интенсивных полётов авиации. Мероприятия боевой подготовки проводятся в районах аэродромов базирования самолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Основной их целью является отработка слаженности расчетов и батарей полка при организации обороны важных объектов инфраструктуры от воздушного нападения противника.

В совместных тренировках с зенитными расчетами задействованы самолёты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, АН-26, Бе-12 и вертолёты из состава полков морской авиации и ПВО ЧФ. Всего в полевом выходе задействовано 15 единиц авиационной техники и около 50 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Впервые в Волгоградской области на форуме «Армия-2021» танкисты ЮВО исполнят танковый вальс на Т-90
Разведчики Каспийской флотилии организовали засаду и уничтожили вооруженную группу условного противника
На Северном Кавказе привили от COVID-19 более 600 новобранцев 58-й армии ЮВО
На Северном Кавказе и Закавказье стартовали учения с привлечением более 4 тыс. мотострелков, авиации и ракетных комплексов

Метки:
Черноморский флот , Морская авиация , Южный военный округ , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false