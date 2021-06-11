11.06.2021 (12:45)

На Черноморском флоте проходит совместное учение зенитно-ракетного полка и морской авиации

В соответствии с планом боевой подготовки подразделения зенитно-ракетного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приступили к отработке совместных задач в районе интенсивных полётов авиации. Мероприятия боевой подготовки проводятся в районах аэродромов базирования самолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Основной их целью является отработка слаженности расчетов и батарей полка при организации обороны важных объектов инфраструктуры от воздушного нападения противника.

В совместных тренировках с зенитными расчетами задействованы самолёты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, АН-26, Бе-12 и вертолёты из состава полков морской авиации и ПВО ЧФ. Всего в полевом выходе задействовано 15 единиц авиационной техники и около 50 единиц военной и специальной техники.

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