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11.06.2021 (12:30)

Гранатометчики и снайперы ЦВО смешанными огневыми группами уничтожили бронетехнику условного противника

В ходе учения на полигонах в Самарской и Оренбургской областях гранатометчики и снайперы Центрального военного округа (ЦВО) отработали уничтожение бронетехники противника смешанными огневыми группами.

По замыслу учебного мероприятия расчеты беспилотников «Орлан-10» выявили мобильные бандгруппы противника, выдвигающиеся на легкобронированной технике к важному объекту, и доложили в вышестоящий штаб. Командование приняло решение уничтожить противника, используя смешанные огневые группы, куда входили гранатометчики с РПГ-7В и АГС-17, снайперы с АСВК и СВД. Военнослужащие организовали засады на маршрутах движения бронетехники. Они поразили головную и замыкающую машины из гранатометов РПГ-7, а снайперы вели стрельбу по разрозненным силам условного противника из винтовок АСВК, СВД.

Выполнение тактических задач проводилось с применением боевого опыта последних локальных конфликтов. Было выполнено более 300 огневых задач, 150 из которых – в ночное время.

В учении, которое прошло на Тоцком и Рощинском полигонах, приняли участие около 1 тыс. военнослужащих и было задействовано более 80 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Снайперы
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