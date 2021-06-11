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11.06.2021 (12:15)

Под Саратовом зенитчики ЦВО отразили массированный авианалет условного противника на базу дальней авиации

В ходе учения в Саратовской области расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» Центрального военного округа (ЦВО) отразили массированный авианалет условного противника на базу дальней авиации.

По замыслу учебного мероприятия противник намеревался уничтожить в местах базирования сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы  Ту-160 и стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95. Средства радиолокационной разведки сразу в нескольких регионах Поволжья подали сигналы о воздушном нападении. Дежурные силы зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» в течение нескольких минут сопровождали цели до полной их идентификации. Электронные пуски были осуществлены только после вхождения имитационных ракет в красную зону.

В ходе учения зенитчики Центрального военного округа подтвердили высокую готовность к внезапным вводным.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ПВО , Центральный военный округ
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