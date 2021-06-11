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11.06.2021 (12:00)

В Пскове прошли первые состязания второго этапа конкурса на Кубок Министра обороны Российской Федерации «Командирские старты»

На базе Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск состоялись первые состязания второго этапа конкурса на Кубок Министра обороны Российской Федерации «Командирские старты». На соревнования прибыли офицеры из 11 соединений и воинских частей общей численностью около 90 человек.

С напутствием к участникам выступили: командир Псковского десантно-штурмового соединения ВДВ гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин, представители командования Воздушно-десантных войск, председатель совета ветеранов гвардейской 76-й дивизии генерал-майор Юрий Соседов.

Соревнования проходят в номинациях лучший командир взвода, командир роты, батальона, командир полка.

На первом этапе участники выполнили упражнения учебных стрельб из пистолета Макарова. Для мужчин необходимо было произвести 5 пробных выстрелов и 30 выстрелов на зачёт. Женщины после 3 пробных выстрелов производили 10 выстрелов на зачёт по грудной мишени.

На втором этапе военнослужащие состязались в упражнениях на силу. Мужчины подтягивались на перекладине, а женщины выполняли сгибание и разгибание рук в упоре лёжа.

 На третьем этапе соревнований все конкурсанты посоревнуются в плавании. Мужчины – на дистанцию в 300 метров. Женщины – в 100 метров для женщин. На этом этапе пройдет эстафета.

Четвёртым и последним этапом соревнований станет упражнение на выносливость – бег на 3 километра у мужчин и 1 километр у женщин, а завершит все соревнования легкоатлетическая эстафета.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Командирские старты
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