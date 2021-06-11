11.06.2021 (11:45)
В Амурском общевойсковом объединении ВВО прошли учебно-методические сборы с командирами батальонов
Несколько сотен командиров батальонов и их заместителей соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, приняли участие в учебно-методических сборах, проходящих под руководством командующего объединением генерала-майора Александра Санчика.
В ходе мероприятия командирам подразделений и их заместителям были продемонстрированы передовые методики организации занятий по различным предметам боевой подготовки. Также офицеры ознакомились с новейшими образцами вооружения и военной техники, поступающей в воинские части объединения.
Для подтверждения своего профессионализма они сдали зачеты по основным предметам профессионально-должностной подготовки, выполнили ряд нормативов по огневой подготовке, показали свои умения в вождении боевых машин днем и ночью.