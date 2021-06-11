11.06.2021 (11:00)

Военно-патриотическая акция «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» с участием военнослужащих ВВО состоялась в городе Сковородино

С участием военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) в городе Сковородино Амурской области состоялась военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!». Жители города встретили гостей хлебом-солью.

Торжественный митинг по случаю прибытия тематического поезда открыл начальник эшелона полковник Игорь Сокол вместе с представителями городской администрации.

Посетители акции осмотрели экспонаты передвижной выставки. В 17-ти вагонах горожане ознакомились с интерактивными выставками и экспонатами, которые рассказывают о героической истории России, о новейших достижениях Вооруженных Сил Российской Федерации, о развитии юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии.

Большой интерес у жителей города вызвали образцы современной военной техники: бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ», – и военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики: бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера».

Масштабная всероссийская военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

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