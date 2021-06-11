11.06.2021 (10:45)
Разведчики Каспийской флотилии организовали засаду и уничтожили вооруженную группу условного противника
В Дагестане на горном полигоне Аданак прошло тактико-специальное учение с военнослужащими разведывательных подразделений морской пехоты Каспийской флотилии.
На его первом этапе разведгруппа совершила марш-бросок в заданный район. В ходе рейдовых действий морские пехотинцы отработали скрытное перемещение, визуальное наблюдение, в том числе с использованием современных станций ближней разведки.
На втором этапе военнослужащие произвели боевой расчёт и, в ходе разведки собрав достоверную информацию об условном противнике, организовали засаду в горной местности на маршруте следования его вооруженной группы.
Когда условный противник подошел к назначенному рубежу, разведчики вступили в бой. В результате спланированных тактических действий морские пехотинцы успешно выполнили поставленную задачу, уничтожив живую силу и технику условного незаконного вооруженного формирования.
В ходе учения особое внимание было уделено тактически правильному выбору места для организации засады, а также обустройству огневых позиций с использованием подручных средств и ландшафта местности.
Подобные учения проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих разведывательных подразделений.